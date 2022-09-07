台鐵太魯閣列車去年出軌事故造成49人死亡，監察院今通過彈劾台鐵局前局長張政源、交通部次長兼前代理台鐵局長祁文中以及工務處前處長陳仲俊怠忽督導之責。事故罹難者家屬成立的團體「太魯閣的眼淚」感謝監察委員讓他們看見一絲曙光，更期盼懲戒法院能做出公允決定；交通部則回應，若監察院對於事故過程仍有不清楚的地方，會請3名被彈劾者在懲戒法庭中詳加說明。

「太魯閣的眼淚」今發出聲明，指監察委員詳盡地做了調查，認為在普悠瑪事故後，行政院已做出「台鐵總體檢報告」並列出各項改善事項，交給交通部督導台鐵局執行，但台鐵局未建立相關稽查制度，未盡安全責任，欠缺工地風險危害意識，漠視安全文化。甚至，還將這些總體檢報告列管事項解除管制，而無法落實鐵路法所規定「鐵路機構應確保鐵路行車安全」，這是台鐵局的社會責任，導致發生太魯閣號事故。

罹難者家屬肯定並感謝監察委員們願意做出彈劾並移送懲戒法院的決定，讓大家知道還是有人默默努力著讓台灣變得更好，正義雖然來得不夠即時，但它終將緩緩地到來。

交通部回應，面對此一悲劇，政府已深刻檢討，在國人期待下，正全力推動台鐵組織與安全改革；若監察院對於事故過程仍有不清楚的地方，會請3名被彈劾者在懲戒法庭中詳加說明。

祁文中說，目前尚未收到彈劾報告書，收到後才會知道原因和需要補充說明的地方。張政源則對彈劾表示遺憾，會依程序捍衛自身清白。