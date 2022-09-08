在先進製程需求強勁及新台幣貶值下，晶圓代工廠台積電8月營運表現亮麗，單月營收首度突破新台幣2000億元關卡，達2181.32億元，月增16.8%，再創新高。

台積電自結8月營收2181.32億元，較7月再成長16.8%，更較去年同期增加58.7%；累計前8月營收1兆4301億元，較去年同期增加43.5%。

法人表示，儘管當前半導體產業景氣趨緩，市場雜音紛飛，不過，台積電客戶對於5奈米及7奈米先進製程需求強勁，加上新台幣匯率走貶，是推升台積電8月營收創高的主要動能。

台積電7月及8月營收合計達4048.95億元，法人預期，台積電第3季營運目標應可順利達成。台積電法說會日前，預估第3季營收可望達198億至206億美元，以中間值202億美元計算，將季增約11.2%。

研調機構IC Insights預期，因記憶體市況欠佳，處於「自由落體」狀態，三星（Samsung）第3季營收恐將滑落至182.9億美元，將較第2季減少19%；反觀台積電第3季營收可望攀高至202億美元，將一舉超越三星，首度登上全球半導體龍頭寶座。

台積電預期，2022年產能將維持緊繃現象，全年美元營收成長率可望落在mid-thirties百分比區間（約34%至36%間），長期年複合成長率將達15%至20%。（編輯：張良知）1110908