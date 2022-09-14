慈濟購買BNT疫苗是否遭阻引發議論，台北市長候選人陳時中時任衛福部長與疫情指揮中心指揮官，自然成為各界關注的焦點。然而包含陳時中在內的執政黨陣營和政府官員，從慈濟慈善事業基金會執行長顏博文向媒體披露這段過往至今，除了跳出來說「沒有阻擋、這是有心人士的政治操作」之外，完全沒有正面解釋。

比如BNT疫苗當初台灣東洋原本可以進口，卻因為疑似執政陣營的派系鬥爭導致破局，這是不是就是顏博文所謂的有人在擋疫苗？另外後來郭台銘原本想要捐購BNT疫苗，但政府遲遲不願鬆口，最後還硬拉了台積電進來幫忙，才讓鴻海、台積電、慈濟三個民間單位捐購疫苗，這背後是不是又有看不見的檯面下操作？與其一味地對著顏博文潑髒水、懷疑他的動機，還不如好好回應民眾的質疑。

陳時中出席宗教活動時，因為忘記關麥克風脫口說的那句「你說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題」，就證明了陳時中早就已經決定要用這套「反正我什麼都不知道，不關我的事」的說詞來回應這一連串的質疑。可是當時陳時中擔任指揮官，跟現在每天只需要報染疫人數和死亡人數的指揮官可不一樣。

那個時期所有政府部門的資源和政策都是繞著陳時中轉，有什麼問題也都可以直達總統蔡英文的辦公室。底下的人到底在玩什麼把戲、所謂政商界為什麼會有人勸阻慈濟不必白費力氣想著去買疫苗，難道陳時中還要說他什麼都不知道嗎？

陳時中或許是沒有用他的手去擋疫苗進口，但他也沒有幫鴻海、台積電、慈濟，清除替台灣購買疫苗的阻礙，不是嗎？

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