玉里陣代理鎮長江東成（左）陪同張淑芬看受創家園。（王志偉）

地震東部災情頻傳，靠近震央花蓮玉里鎮最嚴重，鎮內不少部落弱勢極待救援，台積電慈善基金會董事長張淑芬今上午到災區關懷，她說4年前0206花蓮大地震已經下來幫忙，這次花蓮又遭逢地震，「看了捨不得」，看過後，初步協助139戶修繕家園，會先篩選出弱勢、獨居先幫忙，也承諾協助修復太平國小，讓資源發揮最大效益。

張淑芬說此行從花蓮玉里鎮松浦、卓溪鄉太平國小勘災，一路到台東關山、池上都要看。她中午到玉里消防局聽取簡報，了解最新災情狀況。張淑芬說：「我們不會做政府該做的事，政府有政府制度，我們做我們的，分工合作，大家為人民來做事」。

張淑芬表示，這次了解災區有多嚴重，特別是居民們需要大家關懷，待援的家戶有多少，以及能做的範圍在哪裡，初估先從139戶私人住宅篩選，會有台積電合作的廠商派出的專業人員評估，幫助需要的人。

她強調，受損房屋會篩檢過濾，不會全部照單全收，因為可能家裡環境很好的人可以自己處理，弱勢與獨居長者最要優先；有些涉及公共工程，是政府該做的就不會去做。

2018年0206花蓮大地震，張淑芬率台積電慈善基金會團隊，協助花蓮修復家園，2021年4月台鐵太魯閣號出軌等重大意外，她親自前往第一線了解災民需求。這次花蓮又遭逢強震，張淑芬再度伸手關懷，以實際行動協助解決災民問題。