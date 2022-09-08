據觀察者網引述《南華早報》消息，當地時間9月7日，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）公開表示，在「中國經濟能夠像美國一樣運作」之前，美方不會削減對華關稅。戴琪認為，美國總統拜登此前簽署的《2022晶片與科技法案》與目前對華徵收的關稅，都是美國維持對華競爭力的「有效工具」，如此也能確保經濟發展不會偏離「作為美國經濟基石的原則」。

此前，美國財長葉倫與多方美國行業協會代表均支持拜登政府削減關稅，戴琪則是反對方的代表。9月2日，美國貿易代表辦公室（USTR）發佈聲明稱，已收到「因對華關稅而受益的國內行業代表」關於繼續維持關稅的要求，故將延長對該問題的審查期限。

報導稱，9月7日，戴琪通過視頻連線參加美國外交政策智庫「卡內基國際和平基金會」（CEIP）組織的討論會，並闡述了拜登關於中國的經濟戰略。在戴琪看來，由於不同的歷史和治理原則的「覺醒」，導致中國的經濟並未「按照美國對世界貿易組織（WTO）成員國期望」的那樣發展，而這也是美國希望改變的局面。

「在經濟和貿易方面，我們真正希望的是，中國能夠讓其經濟像美國一樣運作，並遵循我們認為世界貿易組織等組織所體現的假設和規範。」戴琪說，「那就是以開放市場為基礎，讓政府和國家與市場和經濟之間保持相當清晰的劃分。」「在中國選擇一條更像我們的經濟運作方式的道路之前，美國需要有更有效的工具來確保我們能夠繼續競爭，也確保美國經濟能繼續沿著作為美國經濟基石的原則蓬勃發展。」

報導稱，戴琪口中的「更有效的工具」就包括近期一直在爭議的對華關稅，以及拜登此前簽署的《2022晶片與科技法案》。

8月9日，白宮發佈聲明稱，該法案將為美國半導體研發、製造以及勞動力發展提供527億美元。其中390億美元將用於半導體製造業的激勵措施，20億美元用於汽車和國防系統使用的傳統晶片。此外，在美國建立晶片工廠的企業將獲得25％的減稅。

白宮此前多次強調，這一法案對於反制中國的影響力、確保美國在競爭中保持領先至關重要。他們在數次簡報會中向國會議員們強調該法案對國家安全的重要性。

除了前述措施，去年6月成立的美歐「跨大西洋貿易和技術理事會」（TTC）與今年5月啓動的「印太繁榮經濟框架」（IPEF）也是「劍指中國」，意圖釋放出美國不願同「中國這種經濟運行模式」合作的態度。

在戴琪發表前述言論之際，外界一直猜測拜登到底是否會削減川普政府時期對華加徵至今的「懲罰性關稅」。

《南華早報》分析稱，隨著今年早些時候美國通膨達到創紀錄水平，人們對該問題的關注度越來越高。與此同時，美聯準會已經採取了一系列可能造成美國經濟停滯衰退的加息措施以應對通膨，並將如何處理美國對華關稅的問題放在首位。

事實上，上至拜登政府高級官員，下至美國各行業代表，呼籲拜登抓緊削減對華關稅的聲音早已此起彼伏。

美國財長葉倫就一直對削減對華關稅持支持態度。她曾向眾議院籌款委員會表示，「我相信一些關稅的最終買單者是美國人，而不是中國人，它們傷害的是美國的消費者和企業。降低一些關稅可能是有必要的，因為此舉能夠適當降低國內物價。」

全美零售業聯合會（NRF）主席馬修·謝伊也曾多次呼籲削減對華關稅，並稱此舉是緩解美國經濟通膨壓力的最快的方法。

前美國白宮國家經濟委員會主任、現任IBM公司副董事長加里·科恩公開表示，支持拜登取消川普時期對中國進口商品徵收的一些關稅，以應對美國目前存在的高通膨問題。

同時，科恩也駁斥了所謂「取消關稅會『獎勵』中國」的說法，「我們是在獎勵中國嗎？我們是在獎勵美國公民，因為他們無論如何都會購買這些商品，而我們正在從他們手中奪走更多的可支配收入」。

前美國駐新加坡大使大衛·阿德爾曼在接受採訪時分析稱，削減對華關稅一段時間之後，將使美國的通貨膨脹率下降1％，並恢復人們對經濟的信心，這樣做有助於拜登中期選舉投票。

直至今日，拜登仍未就對華關稅問題表明態度。據一位白宮高級官員透露，拜登反倒是提出了他「對中國不公平的經濟做法的核心擔憂」，理由是這種做法「傷害了美國的工人和家庭」。

而在此期間，戴琪多次公開表態反對削減對華關稅，先是放話稱「解決通膨不要只看對華關稅」，又通過指責中國鋼鐵行業來支持她「維持對華關稅」的主張，甚至還直言關稅問題是中美貿易談判的「重要籌碼」。

9月2日，USTR更是發佈聲明稱，已收到「因對華關稅而受益的國內行業代表」關於繼續維持關稅的要求，根據美國徵收關稅依據的1974年貿易法，USTR將就是否維持對華關稅進行審查，但這一過程可能需要幾個月的時間。

事實上，無論是美國對華關稅問題，還是戴琪口中的中國經濟運行模式「市場」的問題，中國早已表明態度。

7月5日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會時，回應「美方指責中國所謂『非市場行為』」的問題時稱，美方的說法與事實不符。過去40多年的事實表明，中國經濟的成功，是改革開放政策的成功，也是發揮市場機製作用和發揮政府作用有效結合的成功。這是中國經濟發展的寶貴經驗。中國的改革開放有利於中國，也有利於世界。這不僅促進了中國經濟發展，也為世界經濟繁榮作出了重要貢獻。

8月11日，中國外交部發言人汪文斌在當天的例行記者會上稱，「我們已經多次指出，貿易戰沒有贏家。美方單邊加徵關稅不利於美國，不利於中國，不利於世界。盡早取消全部對華加徵關稅，有利於美國，有利於中國，有利於世界。」