國道三號北上竹山路段11日下午1時許發生5車連環撞。（翻攝自記者爆料網）
國道三號北上竹山路段11日下午1時許發生5車連環撞。（翻攝自記者爆料網）

今日為中秋連假收假日，國道3號北上244公里竹山路段下午1時許發生5車連環撞，占用3個車道，截至發稿為止該路段時速僅剩9公里，呈紫爆，警消獲報後已緊急趕往現場處置，詳細車禍原因則待進一步釐清。

國三北上竹山段因車禍影響，截至下午2時28分為止，該路段車速僅剩9公里。（翻攝高公局）
國三北上竹山段因車禍影響，截至下午2時28分為止，該路段車速僅剩9公里。（翻攝高公局）
收假日爆塞車潮 上午國3小客車追撞回堵6公里
迎中秋連假 今下午起湧車潮 6易壅塞路段時段一次看
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