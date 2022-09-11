車流紫爆！國3北上竹山段5車連環撞 時速慘剩9公里 14:342022/09/11 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三號北上竹山路段11日下午1時許發生5車連環撞，警消正在現場全力排除路況。（翻攝自高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號北上竹山路段11日下午1時許發生5車連環撞。（翻攝自記者爆料網） 今日為中秋連假收假日，國道3號北上244公里竹山路段下午1時許發生5車連環撞，占用3個車道，截至發稿為止該路段時速僅剩9公里，呈紫爆，警消獲報後已緊急趕往現場處置，詳細車禍原因則待進一步釐清。 國三北上竹山段因車禍影響，截至下午2時28分為止，該路段車速僅剩9公里。（翻攝高公局） 收假日爆塞車潮 上午國3小客車追撞回堵6公里 迎中秋連假 今下午起湧車潮 6易壅塞路段時段一次看 驚悚車禍！嘉義騎士高速撞護欄 頸部遭割斷噴血慘死 #國3 #路況 #竹山 #北上 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12小時還沒修好！彰化車站塞爆 台鐵誤點擴大「西幹線全delay」 20:082022/09/08 生活 國3北上民雄段「2公里內21車連撞」 6事故現場回堵3公里 17:082022/09/07 社會 中秋節連假收假 彰化國道1號湧車潮 13:022022/09/11 生活 明中秋節連假第2天「國道14處地雷路段曝」國5塞到深夜 20:002022/09/09 生活 中秋節連假出遊車輛應做好保養 遇塞車改走替代道路 09:512022/09/08 社會 收假國道必塞 上午出發避開車陣 04:102022/09/11 生活新聞 轎車擦撞賓士大G！車體扭曲變形 花蓮7旬翁無呼吸心跳送醫 14:422022/09/07 社會 苗栗恐怖自撞山壁卡山溝 車內3女1死2重傷 車體嚴重變形 22:082022/09/09 社會 頭條揭密》英女王汽車迷最愛荒原路華 會開卡車修車從未有駕照 03:362022/09/10 政治 續航再升級！Apple Watch Series 8新增溫度感測、車禍檢測功能 02:232022/09/08 科技 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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