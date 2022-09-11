民眾黨桃園市長參選人賴香伶11日晚間跑行程，她提到中壢2死火警，賴香伶說，老舊公寓沒有考慮到逃生，就釀成2死悲劇。此外這樣出租住宅很多都是弱勢戶承租，更需要市府全面檢視。

賴香伶表示，中秋連假中壢發生出租公寓火災事件，今天下午也到現場跟里長一起看現場，雖然火勢不是蔓延到非常多戶，但光是那棟就有幾個問題，一個是逃生動線，舊式公寓完全沒有考慮到現場人員逃生動線，釀成2死還有1人在加護病房的慘劇，里長給我們的建議很清楚，這樣的出租式的住宅很多都是弱勢更需要市府全面檢視。房東要如何做到安全的設置，包括住警器都沒有，動線上的逃生門還有另個門區隔，根本沒辦法逃出來，頂樓也是加蓋封閉式狀況，讓人痛心。

賴香伶也說，有關社會住宅不管是興建或包租代管社宅，安全是唯一最重要的考慮，安全指標要設定出來，要在網路上或平台上讓大家知道這是安全的住宅有安全標章才能做出租性的包租代管。

而這幾天賴香伶頻跑中秋晚會，她說，跑下來有近五十場，這麼多場次看到市民朋友很踴躍出席，對參選人也很友善，打個招呼握個手大家都很開心看到我，能夠到各地方跟大家認識互相結緣，過程中有機會也會講講政見，講的最多的是居住正義的部分還有一站一社宅、還有1280的政策，很多年輕人都給我豎拇指，說這是他們心中想要的政見。

另賴香伶接受雜誌專訪，希望以後叫她市長。賴香伶說，選舉就是整個人要調整到戰鬥的狀態，所以跟記者聊到，既然決定參選市長，就以市長身分來跟大家談理念抱負，雖然說小黨沒有現任議員、里長，但到現在為止能跑這麼多中秋的活動，也是很多現任里長接納我們，所以用誠摯的心跟大家交朋友，也提出市民對市政比較不滿的地方有讓市民聽到，並不是隨便攻擊，所以理性的市民朋友對她的選舉，還有準備做市長的承擔也準備好了，這個印象分數有了，漸漸的支持度會從隱性的變成顯性，希望大家給予多多支持。