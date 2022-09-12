搶攻年底前婚宴商機，台北晶華酒店宣布推出「晶選30．晚鳥婚宴專案」，精選30天2022年底前的「幸福日」，祭出每桌16,800元的超值價格，選定於這30天舉辦婚宴的新人，再贈價值36,000元的晶華酒店名人套房兩天一夜住宿，以及滿載冷肉盤、甜品以及氣泡酒的「新婚派對車」，標榜豐富超值的回饋內容爭取計畫於今年底完成終身大事的新人青睞。

疫情打亂了新人的腳步，經過了兩年無法正常宴客的等待，婚宴市場也於近日內出現「趕辦婚宴潮」，天下有情人們紛紛積極的期望在短期之內舉辦婚宴，盡快與親友分享自己的幸福。根據晶華酒店宴會事業部的統計，7月及8月來電詢問婚宴場地的數字較疫情前的2019年成長了40%。其中有超過3成的準新人是以年底前完婚為目標。為此，晶華酒店順勢推出「晶選30．晚鳥婚宴專案」。

「晶選30．晚鳥婚宴」專案特別挑選出2022年下半年共30個好嫁日，讓新人用幸福好價就能實現浪漫唯美的婚禮夢想，下訂六桌以上即致贈17坪大、價值28,000元的精緻套房住宿一晚，十桌以上致贈33坪大、價值36,000元的名人套房，以上皆包含房內一組新婚派對車(Party Trolley)，滿載繽紛主廚手工甜點、冷肉起司盤及六瓶精選氣泡酒，讓準新人可以和朋友們在房內享受專屬的微醺時光。專案售價每桌16,800元，價格包含舞台、桌花、婚紗照片區等婚禮現場佈置、新人婚前餐點、婚禮顧問團隊與管家客製化服務、專業燈光音響、禮金文具備品、以及親友住宿客房五折優惠。新人還可從中文司儀、儀式吉日用品、免收酒水服務費、幸福泉源舉杯儀式、婚禮精品聯名位上迎賓禮等五項好禮中任選二享免費，晶華要以最豐富的內容及專業的團隊、為賓客打造專屬的浪漫回憶。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華酒店秉持著「豐儉由人」的服務宗旨，除了持續耕耘每桌三萬元以上的頂級婚宴外，也有價格親民的「幸福年曆」婚宴專案，現在更開拓新戰場，以平易近人的價格結合「幸福年曆」、推出「幸福晚鳥」搶攻疫後的補辦婚宴商機。婚宴場地的選項則包括全新改裝完成、品味綽約的晶英會，空間可靈活運用、時尚而經典的四樓貴賓廳已及主打頂級私人招待所風貌的晶華會。菜單選擇當中，龍蝦、鮑魚、石斑..等頂級食材仍不缺席，全部保持飯店一貫的婚宴專案品質。

【禁止酒駕，飲酒過量、有害健康】