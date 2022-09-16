國民黨新人、大安文山區市議員參選人高揚凱，在初選後期以「戰鬥凱」逆轉勝，受到政壇人士及基層鄉親的關注。高揚凱不諱言，在參選過程中，同黨台南市長候選人謝龍介一直對他鼓勵有加、大力提攜，是他選戰中重要的貴人。高揚凱表示，他始終以謝龍介為學習榜樣，在以「下架塔綠班」為目標的共同作戰中，期許自己朝向「南有謝龍介，北有高揚凱」的目標努力邁進。
高揚凱表示，謝龍介對他的提攜始終不遺餘力，除了初選期間的錄音推薦力挺之外，今年中秋節前夕，謝龍介在百忙中又親自入鏡錄影和高揚凱南北隔空合體，一起向大安、文山區的鄉親賀節，這支短短的影片在高揚凱臉書上po出，很快就創造超高瀏覽人數，衝高人氣幫助很大。
今年7月間，高揚凱特地南下台南請益之旅，謝龍介非常高興，毫不保留的傳授從政心法，「問政不藏私心，發聲自然正義澟然」；為民請命不謀私利，自然就能獲得人民的支持信賴。
謝龍介指著牆上掛著創黨總理孫中山先生的書法「天下為公」說，「這就是國民黨的黨魂」，只要重振天下為公的黨魂，相信國民黨就可以凝聚民心、扭轉乾坤，一舉下架傲慢、腐化、無能的塔綠班。
謝龍介強調，勝選的心法無它，就是勤跑、勤跑、再勤跑，握緊每一雙選民的手，把握每一個向選民表達自己理想和政見的機會。
高揚凱說，謝龍介一席話，深受啟發，他的基層拜票行程變得更緊湊忙碌，在中元普渡及中秋節的期間，即使疫情陰影依舊揮之不去，但他一天跑個十幾、二十多個行程乃是家常便話，身上的衣服濕了、又乾、再濕、再乾，回到家換衣服時，經常看到衣服上一塊一塊白色的鹽漬痕跡，但他越跑越有勁、越跑越有信心。
高揚凱表示，他相信「南有謝龍介、北有高揚凱」，這絕對不只是一句選舉口號，而是逐步實現的踏實目標。
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