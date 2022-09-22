競選連任的新竹縣長楊文科25日將成立競選總部，他指出連任成功後將持續強化「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」施政主軸，施政目標力求「4高1低」，亦即就業高、所得高、遷入高、教育程度高及失業率低，讓新竹縣成為更宜居的幸福城市。

楊文科表示，「拚經濟」部份，持續推動台知園區和園區3期都市計畫，期以更多產業用地，推動竹苗科技產業廊帶，並帶領新竹縣成為科技產業的創新研發首都。

此外，也將繼續債務清零、錢留子孫，積極招商引資，替廠商解決5缺問題，針對科技人才提供全家式就業、就學、居住和生活的全方位協助，讓人才在新竹縣安居樂業。

「重文教」部份，重點目標有推動文小三和文中二新設校計畫，興建中的新竹縣總圖書館外，並擘畫大總圖精緻小分館計畫，增加行動圖書館，建立文化職人地圖，文化技藝傳承整合節慶活動，納入各鄉鎮市深入旅遊節點。

「享福利」部份，秉持「老中青幼通通照顧」的施政目標，托嬰、托育、敬老津貼、縣民意外保險等各項福利政策，都會持續辦理，使「老有所依、壯有所用、幼有所養、民有所富、學有所成」。

「樂安居」部份，將完善規畫大新竹捷運系統，便利縣內各生活圈，持續建置公共自行車Youbike2.0政策，未來達成每個鄉鎮至少1座共融式特色公園。

同時，繼續協助青年就業和地方創生，提供偏鄉視訊問診、村里鄰或青年工作站網點，給予長健活動補助及醫療預約共乘平台，強化醫院幼兒特約急診服務，建置幼兒專責醫師制度，布建各鄉鎮市至少1處托育資源中心。

楊文科相信這些施政主軸落實，就能逐步達到就業高、所得高、遷入高、教育程度高及失業率低的「4高1低」的施政目標，讓新竹縣成為更宜居的幸福城市。

楊文科競選總部表示，競選總部成立大會25日下午3點半在縣府前廣場熱鬧登場，楊文科誠摯邀請所有鄉親到場為他加油打氣，鄉親出席將是他爭取連任的最大信心。