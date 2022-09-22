國民黨台南市長候選人謝龍介質疑，台南獨有的T-Bike公共自行車系統，與全台主流的YouBike不相容，外地旅客無法直接租借。國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱表示，民進黨最大的問題就是選舉思維、政治考量，因此，他呼籲下架眼中只有私利的民進黨。

高揚凱今(22日)在臉書粉專貼文表示，台南市推出T-Bike系統，僅能在台南使用，全市只有78處租賃站。還發生民眾使用後，從台南騎到高雄，卻因為高雄使用的是YouBike系統，倒楣的民眾只好再騎回台南還車的悲慘窘境。

高揚凱質疑，台南市長黃偉哲特立獨行，不僅破壞了公共自行車系統原本便民的美意，更不免讓人懷疑，「委託營運」的背後，是不是有什麼不可告人的秘密。

高揚凱認為，民進黨最大的問題就是選舉思維、政治考量，台北市的公共單車租賃YouBike系統，豐富的營運經驗加上民眾使用習慣的養成，本應將成功經驗複製到其他縣市。但是任何好的政策，只要不是民進黨推出，民進黨的習慣就是百般阻撓，全力抹黑，然後自己搞一個四不像的東西出來，再來找自己人發包。

高揚凱指出，就像民進黨的能源政策一樣，現在四處缺電，台電只好天天找小動物當作跳電的代罪羔羊。不僅如此，台電還持續虧損，可說是所有人全盤皆輸。高揚凱呼籲，全台各地的好朋友，一起站出來，下架眼中只有私利的民進黨。