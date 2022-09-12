前參謀總長李喜明於出版的《台灣的勝算》書中指出，現行國軍準則多如牛毛，每本都是連篇累牘，內容多是參考自幾十年前的美軍準則，甚至還有多國聯盟作戰的準則，而且極少更新，導致乏人研讀。就現況而言，國軍比較會去仔細閱讀的準則，多為聯合或軍種作戰要綱，而且多半是為了準備指揮參謀及戰爭學院考試時才行閱讀。

李喜明說，準則完全參考美軍的問題是美軍準則是運用前置部署及長距離的武力投射，以壓倒性的優勢戰力打擊敵人。臺灣沒有這種軍事實力，而在面對中共優勢兵力的威脅下，需求反而與美軍完全相反。臺灣不對稱作戰的首要強調是高度的存活能力，以及在遭受全面攻擊的狀況下，仍然可以敏捷靈活地機動於全島戰術要點，使用中短程精準武器攻擊敵人。因此要徹底實踐「整體防衛構想」規劃的不對稱作戰，就必須發展能夠準確連結、相輔相成的準則教範。

書中指出，為了能夠將「整體防衛構想」轉換為具體的行動準則，他在參謀總長任內投注大量精力於準則發展，多次向美國多位資深準則專家解釋「整體防衛構想」的詳細內容，以及國軍現行準則現況，再與之深入研究討論，得到一些結論。然後成立部內準則編修專案小組，針對「整體防衛構想」各項作戰規劃擬定準則體系。

書中指出，由於我們的作戰環境與威脅固定，準則不需要太過複雜，準則編撰必須簡明扼要，務必使幹部一看即能心領神會，而且要導引他們必讀不可，否則無法執行訓練、演習及任務。為了慎重起見，準則體系的第一層「聯合作戰要綱」的編修作業，他曾親自主持7次編修會議，編修期間，由國防大學專業老師與相關聯戰參謀組成的編修小組，抱著高度的工作熱忱，歷經多番作業，終於殫思竭慮地編修出一本與臺灣作戰環境、威脅，以及不對稱作戰構想能夠相互結合的準則，他並親予核定令頒。只可惜，這些成品在他離任後均已束之高閣，無人聞問。