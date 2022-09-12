前匯豐銀行房貸部經理楊秉錡在2014年間，與某地產公司溫姓負責人等人，利用人頭戶以不實買賣契約等資料詐貸同時炒房，楊從中收取手續費，台北地檢署12日依違反《銀行法》背信以及詐欺等罪，起訴楊和涉案房仲等5人。

據了解，楊男把房仲提供的人頭所得稅申報資料修改完成了5筆詐貸，金額上億元，後來因房仲繳不出房貸，銀行重新審視核貸過程，才發現所得資料有假，檢方偵結後，將楊秉錡等人起訴。