高雄某飯店歐姓女執行董事和潘姓女副總涉嫌指示旗下員工，搜集未入住民眾的資料，或將團客拆成自由客，向政府申請「擴大秋冬國民旅遊」補助、回饋金及夜市券總計65萬元，高雄地檢署偵結後依詐欺罪起訴毆女、潘女，其餘員工獲緩起訴或不起訴處分。

檢方查出，歐女和潘女為了增加績效，招徠旅客，明知交通部觀光局2019年9月1日至2020年1月31日辦理的「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」及經濟部辦理的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫促進夜市消費方案」，補助的對象是自由行旅客、在週日至週五實際入住的費用，每晚折抵1000元，每房發給200元夜市抵用券。

歐女和潘女涉嫌指使員工，蒐集136名未入住旅客的個資，向系統平台、高市觀光局、經濟部中部辦公室成功申請到相關補助或抵用券，總計詐領13萬6000元的國旅補助、2萬7200元夜市券及2萬7200元回饋金。

針對團客，歐女和潘女另指使員工把413位入住團客以自由行旅客身份，向政府申請41萬3000元國旅補助及8萬2600元夜市券。

檢警在飯店查扣得大批請款單、補助款名單、資金往來明細及相關補助對帳資料及旅客名冊，檢方認定歐女和潘女涉犯加重詐欺取財、偽造文書等罪，依法起訴。至於飯店31名員工則分別獲緩起訴、向公庫支付5000至5萬元或不起訴處分。