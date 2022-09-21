「2022好家百百款 室內設計講」由台北室內設計裝修商業同業公會首度舉辦，原定限公會會員具有參賽資格，並於9/15截止徵件，但因報名反應熱烈，將擴大全國設計師徵件，並延長徵件至10/15，公會鼓勵年輕設計新秀及傑出之室內設計人員，以敏銳的心去觀察，體會自然與人之間最適合、最有創意且最能為永續環境打造的空間設計並透過設計理念的公開開講，展現其大方無禺的新創作。

本次競賽評分標準。(照片/時際創意傳媒提供)

本次徵件主題為＂以新為心＂主題，期望以心為出發點，設計出健康、全齡的居家或是辦公空間，期望設計師能從使用者的角度出發，設計出貼近使用者需求的空間，參賽者須針對個案設計創意、理念及特殊之設計規劃（如健康、綠建築、友善年齡層、智能化或其它特點），配合照片實施闡述。本次競賽也將永續加入重點之一，評分著重在「健康」、「永續」、「功能」與SDGs 17項目標導入。邀請每位獲選設計師親上第一線，分享從靈感、理念到設計作品的完成，中間的轉折與自我突破。

今年度競賽擴大至全國徵件，除了鼓勵全國業界的設計師參與外，也邀請各大專院校室內設計系相關學生參賽，除了對於本身作品的分享外，也有機會參與口語培訓課程，本次口語培訓課程更是邀請知名廣播主持人宋銘老師與眾多企業家御用管理師陳麗卿老師擔任講師，能參予到本次培訓課程，是非常難得的經驗。

公會期望能透過本次競賽增加設計師之間的互動交流。(照片/景義婷攝)

競賽最終選出20組優秀作品，將在明年2023年2月11日的設計師交流會上以「15秒 x 15張」的簡報形式，讓設計師運用15秒一張的投影片上臺發表作品理念，希望透過這樣的活動，增加設計師與設計師之間的交流機會，也將在當天公布金獎、銀獎、銅獎得主，後續頒發獎盃與獎金。

更多的參賽資訊、活動期程、獎金等，請關注公會官網: https://taid.org.tw/%e5%a5%bd%e5%ae%b6%e7%99%be%e7%99%be%e6%ac%be%e9%96%8b%e5%a7%8b%e5%be%b5%e4%bb%b6/