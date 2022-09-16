9月15日，大陸多家銀行下調存款利率，幅度普遍在10—15個基點。下調後，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行五大行3個月、6個月、1年期、2年期、5年期的定期存款利率分別為1.25％、1.45％、1.65％、2.15％、2.65％，較此前下調10個基點；3年期為2.60％，較此前下調15個基點。郵儲銀行的半年期、一年期定期存款利率略高於五大行，其餘期限利率與五大行一致。

由大陸國務院主辦、中共中宣部領導和管理的以經濟報導為主的綜合性報紙《經濟日報》解讀，存款利率下調屬於商業銀行的自主行為，無需過度解讀。2015年10月，中國人民銀行放開了對存款利率的行政性管制，金融機構可以在基準利率的基礎上、自主確定存款的實際執行利率。目前，存款利率的定價方式為「基準利率＋基點」模式。觀察此次變化不難發現，下調並不涉及基準利率，而是在原有「＋基點」方面做了減法。

分析稱，銀行為何要下調存款利率？主要原因有兩方面。

一方面，下調存款利率有助於為降低貸款利率、降低實體經濟融資成本提供空間。眾所周知，銀行吸收存款形成負債端、發放貸款形成資產端，資產端、負債端的「價格差」基本上是貸款利率與存款利率的息差。存款利率下降後，在息差保持不變的情況下，貸款利率下行的空間將更大。

另一方面，下調存款利率與LPR（貸款市場報價利率）下降密切相關。8月22日，1年期LPR、5年期以上LPR分別下降5個基點、15個基點。貸款利率下行後，若存款利率保持不變，商業銀行將面臨較大的息差收窄壓力。息差指標關係著銀行的經營狀況，息差的劇烈波動不利於商業銀行穩健經營，尤其不利於存款依存度較高的中小銀行。下調存款利率有助於降低銀行的負債成本、增強資產負債管理的穩定性。

分析了存款利率下調的原因，還要解答一個備受市場關注的問題——存款利率下降了，個人投資者將受到哪些影響。可以預判的是，如果消費者傾向於配置中長期存款、現金管理類理財產品，收益率可能會下降。

分析稱，存款、貸款利率下行，有助於降低實體經濟融資成本、穩住宏觀經濟大盤，其最終目的是促進經濟肌體健康發展，這與投資者的長期利益並不矛盾。接下來，投資者應結合自身的風險偏好和財務規劃，理性設置投資預期、優化資產配置。