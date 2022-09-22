中央銀行今天宣布升息半碼，為減輕勞工朋友的生活負擔，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息，上次補貼約花費8000萬，此次預估花費約6000萬元預算。

勞動部曾在2020年及2021年祭出最高貸10萬元的「勞工紓困貸款及利息補貼」，2年分別核准93萬2497件、917億5608萬元及69萬7545件 679億4420萬元，共核貸159萬餘件。

中央銀行前於今年3月宣布升息1碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845％維持不變，增加利息由銀行負擔，第2次升息半碼後，「勞工紓困貸款」貸款利率由1.845％提高為1.97％，央行今天第三次升息，「勞工紓困貸款」貸款利率由1.97％提高為2.095％

勞動部深感疫情對勞工生活的衝擊，為照顧經濟相對弱勢勞工，減輕其生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息，協助勞工朋友度過難關。