國民黨文傳會副主委何志勇接受知名英國新聞週刊《The Week》印度版專訪，闡述國民黨如何看待國內政治情勢發展，包括兩岸及台美關係、近期美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來訪、以及國民黨副主席夏立言訪問中國大陸等議題。他向外媒強調，台灣的民主能夠為所有華人扮演正面範例，也是最能影響對岸走向民主的力量。

何志勇在專訪中談及，國民黨創建要追溯至1894年在海外革命志士支持下所成立的興中會。國民黨是歷史傳統悠久的百年政黨，是創建歷史上第一個、也是至今唯一一個華人民主國家的政黨，具有光榮的歷史和對未來的使命感。我們在現代民主社會的脈絡下必須努力轉型，以行動來說服台灣民眾，「國民黨是中道理性、穩健務實、能夠引領國家進步的正面力量」，才能夠吸引更多年輕人的支持，讓國民黨能夠永續發展。

有關中共近期跨越海峽中線，在台灣本島周邊進行軍事演訓，何志勇向印度記者表示，中華民國是主權獨立的國家，中共針對台灣可能採取更多經濟和軍事方面的施壓或報復手段，但是我們呼籲大陸當局惟有正視現實，尊重台灣普遍民意，兩岸關係才能夠向前發展。

而就國際社會關心的統獨議題，何志勇表示，國民黨一向反對推動「法理台獨」和北京當局的「一國兩制」方案，我們的立場奠基於憲法和黨章：為了維繫兩岸關係和平穩定發展，我們現階段應該致力維持現狀，避免一切戰爭的可能性。國民黨的長期理想是追求海峽兩岸能在民主自由的制度下和平發展，我們也深信，大陸人民應該享有自由、民主和繁榮的生活方式，台灣的民主能夠為所有華人扮演正面範例，也是最能影響對岸走向民主的力量。

在國家認同方面，何志勇強調應當忠於歷史，基於歷史和國際法，台灣的主權屬於中華民國，毫無疑義。自明鄭和清朝以來，台灣一直是華人社會，現今逾95％台灣民眾為漢族。雖然我們傳承來自西方、日本、本土乃至東南亞等多元影響，但中華文化仍是扮演關鍵角色。中華文化是台灣寶貴資產，連美國聯合航空的機上刊物文章都認為「真正的」（authentic）的中華文化只有在台灣被保存下來。我們有責任弘揚傳統歷史文化，並將其擴充與創新，賦予其現代化和創意的台灣特色。這正是台灣的高度。

何志勇說，展望未來，國民黨必須要贏回台灣，讓中華民國的國家發展回到正軌。眼前，國民黨必需要擔任好堅實的在野黨角色，「民主靠制衡，制衡靠在野」，近年來，民進黨執政荒腔走板，無需贅述，但國民黨要爭氣，要有決心重拾主流社會大眾的認同，尋求突破與創新，願意和年輕人站在一起，如此才能再起，帶領台灣鞏固民主，讓兩岸發展重返和平。