奇異電子分拆醫療照護事業 2023年1月首周前完成 23:582022/09/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國工業巨擘奇異電子（GE）12日表示，該公司預計於2023年1月首周前完成旗下醫療照護事業分拆計畫，同時也將為這個新的獨立公司任命新的董事會成員。為了精簡組織並減少債務，奇異電子去年宣布要將公司拆分為能源、醫療照護與航空三大事業體。 榮獲中華民國專利 德昌事業 主打三芝組合 營利事業依房地合一稅「可以這麼算」 產業資訊－昱盛電源升降壓管理IC 應用廣泛 #奇異 #電子 #醫療照護 #事業 #月首 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 龍華科大聯手電電公會 培育最強iPAS產業人才 16:162022/09/12 新消息 博客來電子書服務5周年慶 祭最低11元起優惠 09:132022/09/10 生活 桃警連破重大案件 民間團體頒獎表揚 19:052022/09/12 社會 張善政：挑時間說明 鄭運鵬：為何不公開 04:102022/09/10 政治要聞 鴻名8月營收3.94億元 創單月新高 11:062022/09/12 財經 瑞穎董事長陳柏峰 洞燭機先 打入亞馬遜供應鏈 04:102022/09/11 專題周報 不甩老美制裁 大陸廠商搶攻歐洲 南韓嚇死驚喊：快輸了 10:102022/09/09 財經 中元普渡加持 統一8月營收創高 17:342022/09/12 財經 《百貨股》客戶庫存調整 特力8月、前8月營收齊降 07:372022/09/12 財經 8月營收亮眼 技術線型強勢 智伸科時碩工業 蓄勢衝 04:102022/09/11 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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