美國工業巨擘奇異電子（GE）12日表示，該公司預計於2023年1月首周前完成旗下醫療照護事業分拆計畫，同時也將為這個新的獨立公司任命新的董事會成員。為了精簡組織並減少債務，奇異電子去年宣布要將公司拆分為能源、醫療照護與航空三大事業體。