老牌電子大廠光寶科技（2301）在中和的起家厝，今日舉辦動土典禮，透過都更重建，未來將為先進的研發中心，擴大光電半導體、雲端和資料中心電源產品、車用電子和5G相關領域研發，新大樓預計2025年完工，容納員工數增加50％，提供當地2000個就業機會，估創造1800億元產值。

光寶科技董事長宋明峰表示，光寶從中和發跡，建一路辦公處是光寶的起家厝，更是眾多光寶員工紮根、成長的地方，光寶在此奠定全球版圖基礎，走過47個年頭，光寶歷經科技業更迭與典範移轉，始終以務實歷練、深厚實力，於全球電子產業鏈扮演關鍵樞紐。

宋明峰提到，光寶不斷面對變局，勇於挑戰的心路歷程，也象徵台灣產業充滿彈性與韌性的不屈個性，期盼藉由中和起家厝的都更，除了提供員工嶄新、優質的辦公環境外，也要打造先進的全球研發中心，積極發展高附加價值關鍵技術與產品，再次帶動台灣創新與整體產業競爭力向上提升。

光寶科技近年積極布局雲端算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT等高端領域，協助全球客戶發展光電節能與智慧科技的創新及應用，光寶中和數位大樓未來將以相關領域作為研發重點，透過緊密結合在地人才、產業資源，串聯全球各地研發中心與製造基地的資源與能量，可望帶動供應鏈夥進行跨領域技術整合，立足台灣、放眼全球，並延續拓展旗下全球事業版圖。

透過新北市政府的都更計畫，光寶的起家厝未來將成為先進的數位科技大樓，並落實節能永續的企業承諾，不僅將致力研發綠色節能的技術與產品，更將以符合綠建築LEED標章、「鑽石級」綠建築及「黃金級」智慧建築標準打造高規格大樓，讓光寶同仁能擁有一個兼具科技與環保的辦公環境。建築物沿街也將留設人行步道並提高綠化設計，期許對於新北市工業區市容翻新與城市美學上，帶來正面助益。