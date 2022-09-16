光寶科(2301)今天舉行中和數位大樓開工動土，新大樓預計於2025年完工，光寶科總經理邱森彬表示，面對未來數位年代，光寶科將秉持創業初心，投入更多研發資源，創造更多節能減碳產品，善用核心能力，落實「光電節能、環境永續」。

光寶科技今天舉行中和數位大樓開工動土典禮，由光寶科技董事長宋明峰、光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源、光寶科技總經理邱森彬、新北市副市長陳純敬、千瑞營造董事長黃志桐與蕭家福建築師共同持鏟動土，光寶科技董事長宋明峰表示，光寶科技從中和發跡，在此奠定了全球版圖的基礎。建一路辦公處是光寶的起家厝，更是眾多光寶同仁紮根、成長的地方，光寶科技走過47個年頭，歷經科技業更迭與典範移轉，光寶始終以務實歷練、深厚實力，於全球電子產業鏈扮演關鍵樞紐，期盼藉由中和起家厝的都更，除了提供同仁嶄新的優質辦公環境外，並打造先進的全球研發中心，積極發展高附加價值關鍵技術與產品，再次帶動台灣創新與整體產業競爭力向上提升。

光寶科技身為台灣科技產業先鋒，近半個世紀以來持續創新突破，逐步成為光、電領域的領導者，近年積極布局雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT 等高端領域，協助全球客戶發展光電節能與智慧科技的創新及應用，透過都更重建，透過新北市政府的都更計畫，光寶科的起家厝未來將成為先進的數位科技大樓，並落實節能永續的企業承諾，不僅將致力研發綠色節能的技術與產品，更將以符合綠建築LEED標章、「鑽石級」綠建築及「黃金級」智慧建築標準打造高規格大樓。

光寶科表示，中和數位大樓未來將成為先進的研發中心，擴大在光電半導體、雲端和資料中心電源產品、車用電子和5G相關領域的研發，新大樓預計於2025年完工，以兼具科技與環保的智慧建築、綠建築標準打造，面積將增加近萬坪的空間，可容納員工數將增加50%，預計可提供新北市2,000個優質工作機會、創造1,800億的產值，未來中和數位大樓將以這些領域作為研發重點，透過緊密結合在地人才、產業資源，串聯全球各地研發中心與製造基地的資源與能量，帶動供應鏈夥伴進行跨領域技術整合，立足台灣，放眼全球，延續拓展全球事業版圖。