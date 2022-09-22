國際面板大廠友達光電看好高雄5G AIoT產業發展群聚效應，進駐亞灣台壽大樓成立「AUO解決方案研發中心」，21日宣布完工啟用，將作為友達智慧行動辦公艙、智慧運動健康及藝術展演等多元場域解決方案的研發及試驗場域，未來在高雄據點將進駐300名員工。

高雄市長陳其邁21日參訪友達於台壽大樓8樓成立的研發中心，由友達光電董事長彭双浪親自接待，陳其邁讚許友達近年積極推動產業轉型有成，並強調亞灣是數位轉型最佳練兵場域，歡迎企業相信高雄、投資高雄。

彭双浪向陳其邁介紹運用8K超高解析度顯屏技術的FindARTs友達藝廊，說明如何以獨步全球的先進抗反光技術完美重現國際典藏畫作的細緻筆觸，以及零干擾、易安裝並整合智慧管理的行動智慧辦公艙，和運用在健康管理的智慧運動健康促進方案等。

未來高雄研發中心將聚焦智慧製造、智慧醫療、智慧教育、智慧交通、智慧育樂等場域應用，引領世界實現未來智慧生活。彭双浪表示，全球已進入5G AIoT時代，看好未來場域應用帶來的經濟效應，友達積極投入資源深化5G AIoT場域應用領域，除顯示器外還要創造其他差異化產品，為公司營運與發展加值。

彭双浪認為，亞灣區擁有得天獨厚的區位與資源，區內有多處展館場域及潛在合作廠商，加上中央與高市府全力協助，相信在亞灣設立基地將加速友達研發腳步，讓世界知道友達在面板以外的研發應用軟實力。

陳其邁表示，市府將於亞灣區推出「亞灣2.0計畫」，打造亞灣成為數位轉型最佳練兵場域，並進行各項超前部署，在國際的競爭中搶得市場。

高雄市經發局長廖泰翔指出，市長上任後2年拚4年，累計招商投資金額逾5千億元，並與中央合作推動亞灣5G AIoT創新園區，再加碼提供006688專案，打造全台最完整的5G應用驗證場域與資源，吸引友達、仁寶、CISCO、微軟、高通、義隆等多家優秀國際大廠進駐。