為了保障青年及弱勢租屋族群居住權利，高雄市政府極力推動社會住宅興建，2年來陸續發包12處社宅興建工程，其中市府自建岡山、大寮及亞灣3處社宅，岡山、大寮社區分別於7月及8月發包，27日亞灣社宅一期統包工程也完成了評選，預定10月簽約、11月中旬動土。

亞灣社宅基地位於前鎮區復興三路與啟聖街口，基地總面積2.3公頃，並規畫分2期推動，第1期0.9公頃採政府自建方式興建624戶，第2期2.4公頃則以公辦都更方式，由民間實施者開發後政府分回社宅營運，初估約850戶，合計1474戶。亞灣社宅鄰近高雄展覽館、總圖、中鋼企業總部、IKEA、台鋁MLD等重要產業與商業設施，並有輕軌及捷運紅線經過，區位十分便利。

亞灣社宅一期統包工程經費為31.6億元，工期為1550天，預定10月簽約後即開始各項建築設計與工程作業，可望於11月中旬動土，2027年完工。市府將滾動檢討，評估適宜的社宅興建基地，以多元及永續的原則持續推動社宅建設。

高市府都發局長吳文彥表示，高市府大力推動社宅建設，並將高雄市的社宅目標從原先6000戶，一路調升到現在的1萬5000戶總目標，增加1倍以上。目前已規畫興建基地有21處，共1萬709戶，分由市府興建3處共2481戶、中央興建18處共8228戶，至今工程已決標12件達到5769戶，其中動土件數已超過11件共4175戶。

亞灣社宅設計方案為地上13至15層3棟及地下2層的建築物，樓地板面積共1萬7532坪，規劃有1房型468戶、2房型144戶及3房型12戶，每個住宅單位都具備良好的通風採光及同層排水設計，確保居住品質，並保留增設10戶一房型的彈性。在1、2樓則規畫有托嬰中心、幼兒園、日間照顧、社區照顧關懷據點、社區全齡運動中心及店鋪等服務設施，滿足入住家庭及周邊社區的社福與生活用品採購需求。