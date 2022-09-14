指揮中心近日鬆綁邊境開放，恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。外貿協會今天表示，「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」暨「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」，10月底將以電子聯展型式同期舉辦。看準疫情穩定，台灣邊境管制逐步放寬，貿協全球駐外單位正全力洽邀國際買主，來台進行採購。

貿協表示，今年展覽參展商家數及攤位數較去年大幅成長，全球重量級買主可望重返實體展場。TAITRONICS以展出先進電子零組件及儀器設備為主，指標參展商包含國內儀器儀表大廠固緯電子、致茂電子、錞鐿科技及擎宏電子。另外還有軟性電路板硬性電路板廠商力群電子、齊納／穩壓二極體製造商冠寶科技，以及微動開關製造商圜達實業等。

看好邊境穩健開放，參展商也準備全新展品迎接國內外買主，固緯電子表示，全球電子產業的趨勢在綠色能源及電動車，客戶對相關的測試解決方案詢問度很高，今年將以新能源測試方案為展出主軸，帶出汽機車電子、元器件及軟體應用的解決方案。

深耕資訊服務領域的凌群電腦今年再度參展，凌群在5G物聯網及元宇宙生態系的布局逐漸成型，強調非常期待今年在AIoT Tawian見到來自各國的買主。