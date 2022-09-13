新北市長侯友宜「帶隊班」、「勇於承擔」談話，遭解讀連任新北市長後，有意問鼎2024總統大位，讓綠營喊出年底新北市長選舉應「票投林佳龍、成全侯友宜」。國民黨主席朱立倫上午揶揄，新北市民最想講的是「票投侯友宜、成全林佳龍」。
朱立倫說，過去民進黨縣市長候選人選輸了的就可以當閣揆，表示林佳龍最想當閣揆，滿心夢想就像上一屆選輸給侯友宜的那一位也當了閣揆（指行政院長蘇貞昌），所以希望大家「票投侯友宜、成全林佳龍」，讓林早一點實現他的夢想。
新北市長侯友宜「帶隊班」、「勇於承擔」談話，遭解讀連任新北市長後，有意問鼎2024總統大位，讓綠營喊出年底新北市長選舉應「票投林佳龍、成全侯友宜」。國民黨主席朱立倫上午揶揄，新北市民最想講的是「票投侯友宜、成全林佳龍」。
朱立倫說，過去民進黨縣市長候選人選輸了的就可以當閣揆，表示林佳龍最想當閣揆，滿心夢想就像上一屆選輸給侯友宜的那一位也當了閣揆（指行政院長蘇貞昌），所以希望大家「票投侯友宜、成全林佳龍」，讓林早一點實現他的夢想。
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