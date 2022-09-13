擔任檢察官時曾經偵辦起訴鄭捷捷運殺人案，目前擔任台北地方法院家事庭法官的陳伯均，11日攀爬台中和平池有山因獨自探路失聯，目前搜救搜尋中，司法院長許宗力13日人審會中，特別邀集人審委員為目前仍在搜救中的法官陳伯均集氣祈福，希望他能平安歸來。

陳伯均司法官訓練所44期結業，在新北地檢署擔任檢察官期間偵辦鄭捷殺人案，2021年陳申請轉任法官後，在台北地方法院家事庭任職。