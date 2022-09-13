星宇航空首架自購A350-900廣體客機聯貸案，於今（13）日於合庫總行舉行聯貸簽約典禮，由星宇航空董事長張國煒及合作金庫董事長雷仲達代表簽約。本次聯貸案由合作金庫商業銀行統籌主辦，共十家銀行熱烈支持，超額認貸比率高達152％，最終簽約金額為38.2億元。該A350-900客機預計於10月交機，將用於長程航線之拓展。

星宇航空董事長張國煒表示，很榮幸首架A350-900的聯貸案獲得各銀行的踴躍參與，星宇航空於疫情期間，各項大型建設仍不停歇，包括建置一流的訓練設備、機棚廠及保稅倉庫等。此外，軟體方面也不斷精進，持續進行人才培訓、取得各項認證等，為解封後大幅提升的旅遊需求做準備。A350-900廣體客機的導入更是星宇啟動長程航線的開始，將陸續開闢北美等航點，提升星宇航空的國際知名度。

星宇航空2019年與空中巴士Airbus簽訂的18架A350 XWB將在今年10份陸續交機，此次購置的A350-900預計於2023年第一季正式投入亞洲航線營運，並自4月起開闢台北-洛杉磯航線。A350-900為Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70％以先進材料打造，其中包含54％碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，使飛機效率大幅提升，比起同級傳統客機減少至少25％的燃油使用量及碳排放量。

星宇航空A350-900共配置306個座位，除提供商務艙、豪華經濟艙及經濟艙服務，更為全台首架配備頭等艙之機型，全艙等提供精緻且個人化機上服務，讓旅客能享受賓至如歸的「五感體驗」。

隨著各國邊境措施逐步鬆綁，出國旅遊市場回溫，星宇航空1-8月客運營收較去年同期增加173％，而貨運方面因整體艙位需求平穩，貨運營收1-8月較去年同期也增加了107％。隨著市場需求量增加，星宇航空規劃持續增班，並積極籌備開闢新航點。除此之外，星宇航空機隊也將穩步擴張，今年底前再交付4架A321neo、1架A330neo以及 2架A350廣體客機，總機隊數量將達19架，三大主力機型相互搭配提供全球旅客更精緻的飛航服務。