張國煒創辦的星宇航空（2646）今（19）日送件申請登錄興櫃，星粉最快9月下旬就可以投資星宇股票。因應機隊擴張及新機導入，星宇持續投入機師培育，年底將進行第四梯培訓飛航員甄試作業，即日起至12月11日開放履歷投遞。

星宇目前資本額181.17億元，截至8月，全體董事持股77.89％。今年為星宇航空機隊成長最快速的一年，第3架A330neo廣體客機於8月底抵台，首架A350廣體客機將於10月交機，預計今年底機隊規模將達13架A321neo、４架A330neo及2架A350新機。

隨著疫後航空業復甦，星宇配合機隊導入規劃及解封後市場高運量需求，持續投入機師的人才培育。

星宇自2018年起招募培訓飛航員，目前累計招募3個梯次，首梯參與培訓的飛航員全數通過航路考驗，正式授階成為副機長執飛，第2梯培訓飛航員也即將完訓，而去年11月前往澳洲受訓第3梯成員，將於年底完訓返台，此梯次共14人、平均年齡27歲，是星宇目前最年輕、也是最快結訓的一梯，在返台接受進階的各項訓練後，可望在明年底上線執飛。

接著，將於今年底進行第四梯培訓飛航員甄試作業，本梯錄取學員預計明年第三季赴澳洲受訓，接受為期約一年訓練，期間學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。