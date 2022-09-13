隨著疫情逐步趨緩，國外相繼開放邊境，匯豐(台灣)商業銀行看準旅遊復甦商機，迎接即將興起的海外旅遊浪潮，重磅推出旅人卡全新禮遇與優惠。匯豐旅人卡除了讓消費者將消費累積的旅遊積分輕鬆兌換超過80家航空公司機票和3大飯店集團住宿方案，同時也能以累積點數兌換現金！匯豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示：匯豐銀行信用卡目前在台灣的每卡平均月消費金額為9000元左右，排名前段班。匯豐銀行在台灣發卡量約65萬卡，而其中有10萬卡為旅人卡，就每卡消費金額來看，匯豐銀「旅人無限卡」鎖定高端客群，其每卡平均消費金額在匯豐銀行卡中排名居冠！

匯豐銀行旅人卡全新卡面設計分別以金屬、玉石、瑪瑙為概念，為「旅人無限卡」、「旅人御璽卡」，及「旅人輕旅卡」換上耀眼新裝。旅人卡持卡人於全球航空公司官網購買機票，除原卡片國內、外旅遊積分回饋外，旅人卡全卡別限量登錄筆筆再享5元1哩！旅遊積分更可讓持卡人自由兌換80家以上航空機票 (含廉航) 和3大飯店集團 (含上萬間飯店) 點數！

黃至弘表示，匯豐銀旅人卡的前身就是匯豐銀和華航的聯名卡，轉換為旅人卡後目前卡量和消費金額都相當穩定。分析國人的信用卡消費行為，消費的前三大項目依次為保險、零售（含百貨公司）以及旅遊、交通等。而消費者最有感的回饋以現金最有感，其次為飛行累積里程數，台灣有一群人長期在研究里程兌換，這些人包括商務旅客以及定期出國旅遊的尖端消費客群。