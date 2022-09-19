九年，不短，也不長，卻足够讓人長出智慧。18日一場花東大地震搖動101的畫面，讓人心驚。九年前同一地點的「驚喜合唱101」快閃上周才又在社群瘋傳，大家紛紛留言：「太棒了！這才是台灣！ 這才是我們安身立命的台灣。」

每在台灣不安的時刻，這個合唱的快閃就會出現，九年來有960餘萬人次的傳閱。大家不妨捫心自問：感動的淚流過好多次，激動的心澎湃過不少回。傳啊！轉啊！留言呀！點評呀！但是，台灣真的讓你更安身立命了嗎？

安身立命一要安住身子的房子，二要釋放心靈的空間。房子，台灣的房價家庭所得比飆到世界前段班。空間呢？一到選舉，網軍、政客、名嘴亂扯一通，地緣政治再來煽風點火，社會大眾居然隨風起舞，不知今夕是何夕，忘了自己才是民主政治的主人。

這個9分27秒的合唱，唱了《綠島小夜曲》、《望春風》、《茉莉花》和《高山青》。它的歌曲橫跨世代、兩岸及族群，歌聲充滿熱情、溫暖和感恩。台灣人留了一堆感言：看了好感動，拋棄偏執，台灣就是這麼美。大陸人也留話：這個快閃曾在上海世貿演唱，它像周杰倫的歌、方文山的詞，擄獲很多大陸同胞的心。

中國大陸現在從政府到人民，上上下下最痛恨崇洋媚外、涉嫌辱華。台灣人呢？自嗨自由的土地、歡樂的人民，軍人聽完歌曲後誓言全力保護土地的一切，理直氣壯、情深意濃，但這必然要讓台灣淪為世界強權對抗的棋子嗎？

地綠政治的鼻祖麥金德在「自然的權力寶座」中指出，政治權力的平衡是地理條件的產物，包括：經濟、戰略、人數、裝備、活力和組織等等實力的總合。兩岸對峙中，大陸如果像沉睡的獅子，台灣何必魯莽到動不動就要去把牠戳醒，甚至故意給予激怒。台灣如果是條狼，大陸又何必一路逼牠去成群結隊。兩岸都要有避戰的仁心和智慧。

我們生活在世上總有許多的身分。大陸人哪！中國人哪！讓中國的國力變得更強大，讓自豪的經濟成長和硬體建設的「中國速度」，尤其是中華文化更令人折服。台灣人哪！自己連台語到底是啥？都還爭議不休，就別以為新加坡是我們可以瞬間橫向移植的模式了。

愛台灣，沒錯，但不必要反中國；愛中國，也對，但不必要打台灣。兩岸的歷史、文化、宗教和血緣裡豈有無解的家仇國恨？站在人民是民主政治主人的立場，國家和政府是分開的。當前兩岸的政府和人民豈能外力一炒作，就不願正視兩岸分治的事實，也不願承認統獨是不可能立即實現的現實呢？

天災地變是兩岸人民相互問暖的時候。好一朵美麗的茉莉花！兩岸的人民啊！一起先好好靜下心來傳唱這首「和平的歌聲」吧。（作者為國家公益發展協進會理長）

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