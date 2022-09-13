新竹1名越南黃姓移工於加油站認識1名單親媽媽小美（化名），並約對方一起吃午餐，沒想到卻獸性大發，將小美壓在牆上性侵得逞，黃男狡辯他當時僅和小美一起吃葡萄，不知道為何小美胸部會有他的DNA，一審法官依強制性交罪，處有期徒刑3年6月執行完畢後驅逐出境，案經上訴後，二審法官發現小美驗傷報告有蹊蹺，依強制猥褻罪，改處黃男有期徒刑6月。

據判決書指出，小美指控她與黃姓越南移工於110年4月在加油站認識，黃男約她中午時間已起吃午餐，沒想到抵達用餐地點後發現竟是黃男租屋處，當場質問對方為何不在外面用餐，黃男竟將她壓在床上，強制與她發生性行為，她是趁黃男不注意躲到陽台，請友人幫忙報警後才成功獲救。

黃男辯稱，當天2人僅一起吃葡萄而已，無任何肢體接觸，他吃完葡萄如廁後，發現小花跑到2樓陽台，不明白小花胸部上為何會有他的DNA，可能是拿他吃剩的葡萄籽或葡萄皮擦在自己的胸部上面，想要賠償金才陷害他。

一審法官認為，若當時黃男和小美2人在房間只有吃葡萄，如何知道小美從垃圾桶撿的葡萄皮是黃男DNA而非小美自己，故不採信其說詞，依強制性交罪，處黃男有期徒刑3年6月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

黃男不服提起上訴，二審法官發現，小美於事發1 星期後才去驗傷，且驗完傷後又辯稱自己其實是遭到指侵，但小美報告中卻有多處舊的下體撕裂傷，由此可見該傷口因非近日造成，認為小美有故意製造不實證明之行為，故無法排除小美身上胸部有黃男之DNA是故意製造出來之證據，故撤銷原判決，依強制猥褻罪，處黃男有期徒刑6月，如易科罰金。