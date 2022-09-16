一場疫情擾亂許多人的生活步調，一位戴小姐2020年中臨時決定帶小孩飛出國，找人在海外工作的丈夫團聚，以免一家被迫因疫情分散兩地，原本居住的房子最後也決定出售。戴小姐委託信義房屋黎明向上店主任温雅琪售屋，但因人在國外，舉凡故障家電的修繕、搬家、簽約、交屋、報稅等，全都委由温雅琪及在台友人協助，前後歷時2年才接近大功告成；持續且誠懇的服務，深獲戴小姐肯定，温雅琪則謙虛地說：「把客戶當成家人，家人遇到問題，自己會怎麼幫忙？」秉持這樣的想法，才能順利完成客戶託付。

多年前戴小姐專任委託其他房仲業者出售一棟中古別墅，但許久都沒有成交，且服務感受度不佳；温雅琪接到委託後，提供專業的行情建議，還建議先整理屋況與室內環境，增加潛在買方看屋意願，果然順利成交，且簽約時，信義代書還特別配合戴小姐出國班機時間，前往社區簽約。這段售屋經驗讓戴小姐印象深刻，從此以後只要有關房屋的相關問題，都會尋求温雅琪協助。

2020年初，戴小姐臨時決定帶著孩子飛往國外與丈夫團聚，原本居住的房子雖然閒置下來，但因當初花費很多心血裝潢，並沒有考慮出售；直到在台友人8月前去確認屋況時，赫然發現廚具家電故障需維修，戴小姐只好請溫雅琪與友人一起協助修繕事宜。未料，疫情期間從國外訂購的商品到貨延遲，約花了半年左右才完成修繕，眼見溫雅琪義務協助且處理得當，戴小姐也決定這次處理完後，要把房屋出售。

信義房屋堅持「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」，把核心理念加以落實，深入每位同仁心中。（圖/信義房屋提供）

温雅琪緊接著開始銷售，雖然順利找到買方，但因戴小姐人在國外，雙方順利簽約後，温雅琪與戴小姐的友人一起協助打包、搬家，且因物品必須運送至國外又數量龐大，當時出動了一整個海運貨櫃才裝得下；不只如此，後續包括履保帳戶出款至國外、房地合一稅報稅、交屋等事項，也都需要一一處理，尤其履保帳戶出款到國外，期間還涉及異動出款，更需要繁複手續，因此，直到今年1月才完成交屋，且目前報稅等相關事項仍在收尾階段。

一樁委託案件花了長達2年多的時間，難免有人好奇「幹麻花這麼多心力服務一個案件？」但温雅琪笑說，多虧了信義房屋全台直營，除了店長、學長姐的支持，還有代書、安信建經等單位提供協助；而對她而言，服務客戶就是要設身處地替對方著想，「若是自己的家人需要協助，該怎麼做才能解決問題？」把客戶當作家人、設想每個困難應如何協助，最後獲得客戶信任與肯定，就是從事房仲工作最有成就感的事。

信義房屋則表示，透過堅持「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」，並把核心理念加以落實，包括堅持自己培育新人、提供同仁定期的教育訓練、師徒制等，自然而然傳遞信念，使完善、貼心的服務品質，深入每一位同仁的DNA，盼成為永續經營，且止於至善的永續企業。