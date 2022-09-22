本土疫情降溫，中央流行疫情指揮中心今天已經宣布分2階段邊境解封，10月13日「0+7」將上路，但指揮中心解散時機，指揮官王必勝表示，只要世界衛生組織（WHO）對COVID-19仍定調為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），台灣就可能還需觀察疫情變化，再者，國內COVID-19防疫規範是否皆常態化，也是解散關鍵。

WHO預計10月中旬將解除國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），屆時，是否指揮中心也會跟著解散？王必勝表示，不一定會跟世衛連動，仍要看國內疫情。

至於是否要把COVID-19從現行第五類下降為第四類法定傳染病？王必勝表示，「還沒到那個階段」，畢竟現在還有通報、隔離、疫苗採購等相關事宜，這些都還需要指揮中心的架構才有辦法處理。

王必勝表示，10月13日後，疫情會不會趨緩到相當程度，改由CDC疾管署處理，都還要看疫情狀況才能決定。