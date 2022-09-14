台灣世界新聞傳播協會14日公布2022全國縣市施政滿意度調查，其中金門縣於社會福利獲金獎，治安、交通狀況等5大項目獲得銀獎，金門縣副縣長李增財致詞時說，感謝金門鄉親的肯定和期望，也是楊鎮浯尋求連任的重要指標，希望明年有機會再執政。

全國縣市施政滿意度調查今年邁入第4屆。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化與幸福感，另外加上防疫表現，共計11個施政面向。

其中金門縣於社會福利獲金獎，治安狀況、交通狀況、環境保護、教育品質、藝術文化及幸福感則獲銀獎。

最後一位上台領獎的李增財笑說，自己是搭第一班飛機從金門飛來台北，原想說1小時即可抵達，沒想到遇到誤點，但好酒沉甕底，很高興能代表楊鎮浯和縣府團隊前來接受這份榮譽，代表金門鄉親的肯定和期望，也是楊鎮浯尋求連任的重要指標，希望明年有機會再執政。

李增財說，楊鎮浯應是各縣市中最年輕的縣長，但他卻有老成、穩重的施政步驟，不會躁進，其口號是「永續發展、永續金門，我們要走在對的道路上」，這是金門施政主軸，但這些無法短期看到成果，且這2年多時間，金門因小三通關閉而發展封閉停滯，過得很苦，有機會還是歡迎大家到金門來，「我請你們喝全台灣最好的酒！」

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，電訪台灣22縣市20歲以上成人，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。

訪問期間7月25日至8月28日止，成功訪問1萬4048 份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除連江縣外，皆在95％信心水準下，個別縣市抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點間。