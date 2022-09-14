台南七股科技工業區與開發商完成簽約後，台南市經發局將於月底辦理首筆產業用地3.9公頃交地標準檢核作業，用地將併同第1期整地面積達具初步經濟模規後，提供同步建廠使用。

鄰台17線、台61線的台南七股科技工業區，開發總面積141.34公頃，自去年10月與開發商完成簽約後，今年1月正式開工至今已8個月，開發商依約需於履約日起1年內完成部分分區整地工程。

經發局將於9月底辦理第1筆產業用地3.9公頃交地標準檢核作業，將併同第1期整地面積達具初步經濟模規後，提供同步建廠使用。

經發局今天新聞稿指出，這次交地檢核標準參照最快完售的新吉工業區交地標準，除依核定設計圖抽點檢核整地高程、座標、工地密度試驗結果等項目，並指派有技師資格人員協助測量及檢核作業，透過公正且專業方式完成交地作業。

經發局工業區開發科表示，工地目前已完成先期環保設施（南側洗車台）並設有地磅管制站，供運土方車輛進入重量管制及駛出車輪清潔使用，並於工區周界設置2.4米高施工圍籬（含防溢座），有阻隔揚塵及工地廢水，避免污染周遭生活環境。

進土車輛均依環評規定運輸路線載運，安裝GPS以有效管控車輛，自7月20日起與經濟部水利署第六河川局配合進土作業，除了受雨天影響致取土區暫停出入管制外，平均每日約180車次運土，截止8月底已進土量約4.5萬方。

七股科技工業區位於七股區台糖三股農場範圍內，緊鄰台17線交通便利，總面積141.34公頃，開發完成將可提供約77.5公頃土地供廠商進駐。園區以低汙染產業為主要招商對象，開發期程6年，依經發局資料，完成開發後將可引進127家廠商、創造年產值新台幣289億元及9540個工作機會，帶動周邊經濟發展，加速溪北工業區開發及活化。（編輯：孫承武）1110914