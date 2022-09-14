搜救人員將陳姓法官遺體妥善打包合力搬運，因現場岩石陡峭加上落差大，天然地形不利行走，救難人員在搬運移動上難度很高。（陳世宗翻攝）

消防局第二大隊長余易祐說，目前已將陳先生搬運至可以執行吊掛的區域，但因山上雲層太厚，經評估無法執行吊掛作業。（陳世宗翻攝）

法官回家的路艱辛坎坷 山上雲層太厚無法執行吊掛

台北地方法院法官陳伯均11日跟家人到台中市和平區池有山登山，卻因探路失聯家人趕緊報案。經過3天搜索後，今天上午7時45分發現陳伯均的遺體，因山區地形險峻陡峭，13名救難人員利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移。台中市消防局指出，目前已將陳伯均遺體搬運至可執行吊掛區域，但因山上雲層太厚，經評估無法執行吊掛作業，15日再由直昇機運送下山。

消防局表示，台北地院法官陳伯均攜妻小一家四口登池有山，11日陳失聯，今天早上搜救人員在70米懸崖尋獲陳遺體。陳妻在丈夫失聯後相當憂心，以淚洗面，並與子女持續在武陵山莊等候消息，今早接獲噩耗妻子與孩子都哀傷不已。

消防局表示，法官陳伯均搜救行動持續64小時，今早在蕭添益與洪華駿攀登團隊與消防局第二梯次4位人員，在發現鞋、帽處下切20公尺的箭竹林內，發現陳伯均遺體；他下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，呈現仰躺。搜救人員克服萬難設法將陳遺體運上稜線，並尋找適合吊掛點再申請直升機，協助吊掛運送。

消防局說，搜救人員將陳姓法官遺體妥善打包後，以脫拉器材合力搬運，因現場岩石陡峭加上落差大，天然地形不利行走，救難人員在搬運移動上難度很高；消防人員小心翼翼利用繩索架設固定點，以橫切方式搬移至步道，再申請空勤直升機前往吊掛運送，讓陳伯均法官得以盡速返家。

台中市消防局第二大隊長余易祐說，目前已將陳姓法官搬運至可以執行吊掛的區域，但因山上雲層太厚，經評估暫無法執行吊掛作業；遺體將放在吊掛處附近，找合適地方置放，15日再由直昇機吊掛運送下山。