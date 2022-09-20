台南一名女大生前年在租屋處睡覺，突然有名陌生男子闖入熊抱，她事後透過房東的協助，指認附近工地一名蘇姓工人為犯人，蘇男甚至遭到工地同事私刑，被逼迫下跪向女大生道歉。但台南地院審理時，法官認為無積極證據證明蘇男為犯人，判決蘇男無罪。

判決書指出，女大生2020年1月間凌晨在租屋處睡覺，睡夢中突然感覺到被人緊緊抱住，睜開眼則見到一名陌生男子渾身酒氣，睡在她旁邊，當時她極力抵抗卻無法掙脫，後來伸手拉扯對方頭髮並咬手掌，該男子才倉皇落跑。

女大生稱，當時房間光線不足，看不清楚犯人的長相，依稀知道犯人為瘦高的男性，身高約180公分，左右手臂都有刺青，皮膚黝黑，講國語；事後女大生在房東的陪伴下，找到住同棟公寓的蘇姓工人，女大生認為蘇姓工人的外觀符合犯人，蘇男則下跪道歉，全案經由女大生報警提告，檢方偵結依侵入住宅罪起訴。

蘇男接受偵訊時，強烈否認犯罪，稱公司的宿舍設在與女大生同棟公寓不同層樓，但他事發當時並沒有前往女大生的房間，而某日工地主任在上班途中把他叫到辦公室，劈頭就逼他下跪道歉，還有3至5位同事對他拳打腳踢，他才會在女大生面前下跪。

台南地院審理時，法官勘驗證據認定，事發當下房間很暗，女大生看不清犯人長相，很難斷定蘇男為犯人，且女大生所住的公寓，撇除出租給該建設公司作為宿舍外，其他樓層也有出租，無法判定犯人一定為同住該大樓的蘇男，而蘇男對此事保持緘默，緘默並不等於默認，認為罪證不足，判處無罪。可上訴。