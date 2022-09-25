「奉茶」老闆葉東泰(右)指導如何揉茶。 (曹婷婷攝)

立委郭國文(右)除了手工揉茶，也當場以百年揉茶機揉茶。(曹婷婷攝)

在山上天后宮玉二聖母監製下，眾人專注手工揉茶。(曹婷婷攝)

提供台南市自來水的原台南水道100年前完工啟用，台南市文化局今天結合地方信仰中心天后宮，邀請曾在水道服務的老員工及山上區7名里長、廟方耆老，在主祀玉二聖母「監製」下，手工捻製「水道百年旺來茶」，紀念百年時刻，首批完成30份，未來也計畫量產，打造水道專屬紀念茶。

百年來，山上水道提供潔淨用水給台南市民，而水道所在地的山上里天后宮，是地方重要信仰中心，水道博物館館長黃文鍠表示，地方傳說，早年瘟疫盛行時，天后宮玉二聖母賜下符令，讓居民有潔淨的水可以飲用，這與百年前完成的水道建設，提供居民飲用潔淨的水，有異曲同工之妙。

山上花園水道博物館今年迎接水道百年，發想號召昔日水道老員工、耆老等人，一起到聖母面前，在聖母監製下，由台南知名「奉茶」老闆葉東泰指導如何揉茶。

長期關注台南水道，也協助爭取百年活動建設經費的立委郭國文，今也到場參與揉茶、製茶，他強調，透過在廟口製茶，除了有文化傳承及社區參與的意義外，主辦單位還融入山上特產鳳梨，將百年紀念茶製成有鳳梨韻味的水道茶，加上聖母加持，相信可望成為百年活動最佳代言商品。

88歲吳鴻麒是在水道服務最年長的退休員工，88歲吳子中曾捐贈水道館舊馬桶給館方，今天受邀製茶，很開心能參與見證水道百年的歷史時刻。