有「粉紅超跑」之稱的苗栗拱天宮白沙屯三媽祖16日到台東，參與台東天后宮12年1次的盛事建醮活動，大批信徒跟隨。（蔡旻妤攝）

有「粉紅超跑」之稱的苗栗拱天宮白沙屯三媽祖16日到台東，參與台東天后宮12年1次的盛事建醮活動，大批信徒跟隨。（蔡旻妤攝）

有「粉紅超跑」之稱的苗栗拱天宮白沙屯三媽祖16日到台東，參與台東天后宮12年1次的盛事建醮活動，大批信徒跟隨。（蔡旻妤攝）

有「粉紅超跑」之稱的苗栗拱天宮白沙屯三媽祖16日到台東參與台東天后宮12年1次的盛事建醮活動；2媽祖神轎會合遶境祈福，這也是300年來2媽祖首度合體，所到之處大批信徒跟隨跪地「躦轎腳」，就連台東縣府員工也大排長龍爭相迎轎。

「百年難得1次，當然不能錯過」林姓員工說，想不到現場人這麼多，擠爆廣場，她足足排了半小時才順利過爐。之前只能從電視上看到白沙屯媽在西部遶境，難得來到台東，當然要一睹風采，同時也祈求庇佑，讓她的工作、家庭和健康都平安順利。

苗栗拱天宮16日清晨3時舉行團拜儀式後，隨即奉請三媽祖登轎出發，下午1時許抵達台東，全台信徒搭乘上百輛遊覽車跟隨聚集在台東體育館，接著和台東天后宮後山媽會合，焚香祈拜後在千名信徒陪同下遶境。

白沙屯三媽依慣例隨興遶境，才剛走到路口，已有數百信徒攜老扶幼跪拜地上，等待媽祖神轎從身上掠過「躦轎腳」，首站衝入台東知名的鯉魚山龍鳳佛堂，信徒跟著湧入，擠爆鯉魚山。

拱天宮主任委員洪文華表示，去年台東天后宮擲筊請示，邀請拱天宮三媽祖到台東贊境，參加天后宮的七朝祈安清醮，「300年來首次到台東，看到台東民眾熱烈歡迎，相信媽祖都很高興。」

白沙屯媽祖16日下午與台東後山媽會合從台東體育場出發，先後至鯉魚山龍鳳佛堂、台東縣政府、台東救世殿、台東玄武堂等多家廟宇，晚間再返回台東天后宮。台東玄武堂寒單爺也在天后宮廣場前舉行炮炸寒單爺儀式，迎接白沙屯媽祖和後山媽入廟駐駕1晚。