21日凌晨1時30分發生芮氏規模4.0地震。（圖取自氣象局網頁）

今（21）日是921地震23週年，前幾天9月18日，台東發生規模6.8地震。今日凌晨台東地區又連發2次地震，一次為凌晨1時，另一次為凌晨2時，最大規模為4.3，最大震度台東縣4級。

據中央氣象局最新資訊，21日凌晨1時30分發生芮氏規模4.0地震，地震深度13.1公里，震央位於台東縣政府北方42.5公里（位於台東縣海端鄉），最大震度台東縣4級。

據中央氣象局最新資訊，21日凌晨2時42分發生芮氏規模4.3地震，地震深度8.5公里，震央位於台東縣政府北北西方17.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣4級。

921地震23周年前夕，台東規模6.8地震讓不少人擔憂是否還有強震發生。中研院地球所兼任研究員汪中和表示，目前正接近強震的周期，有感地震次數異常偏低或偏高都是警訊，台灣確實已進入強烈地震的高風險期。 然也有學者認為，從斷層可看出地震活躍的變化，但不代表台灣整體已進入地震活躍期。