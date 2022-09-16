雨水下水道被稱為看不見的良心工程，但屏東縣議員黃明賢發現，屏縣府一年來建設幹線進度僅增加1.12公里，堪稱牛步，認為攸關未來城市百年民生大計，應該加快腳步；縣府官員坦言，工程經費龐大，非縣府預算能夠支應，但承諾會持續向中央爭取經費施設。

由於推動下水道工程經費龐大且工期漫長，加上工程主體位於地底下，民眾無法立即感受效益，但這不僅有益整個城市向上提升，且攸關民眾生活，因此被外界稱為看不見的良心工程。

不過黃明賢發現，屏東縣雨水下水道規畫幹線292.11公里，而2020年底已建設幹線179.72公里，實施率61.53％；2021年底再看，已建設幹線180.84公里，實施率61.91％。整整一年時間，建設幹線公里數僅增加1.12公里，實施率較前一年增加0.38％。

審計部曾在屏東縣總決算審核報告中提出，為解決都市防洪排水，須編列預算建設雨水下水道，但屏縣府年度預算執行率低，且投入經費及執行率逐年下降，以致下水道系統比率難以提高。

黃明賢認為，因為全球暖化帶來的極端氣候，使得近幾年降雨型態呈現急暴雨，頻頻傳出淹水災情，這更凸顯建置雨水下水道的急迫性，加上去年縣府編列1700萬元、今年編列2000萬元，作為清淤、修復的下水道維修管理費，比例明顯過低，建議能少作放煙火的活動，正視關乎民生大計的良心工程。

屏縣府水利處長江國豐表示，建設雨水下水道管線一公里所需工程約4、5000萬元，單靠縣府預算難以支撐，但承諾會持續跟中央爭取經費，積極投入這都市基礎建設，提高實施率。