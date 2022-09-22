彰化縣政府招商引資，王惠美競選陣營指出，下一個兆元產業，在61線西濱公路旁，已形成全球電動車產業世界供應鏈，是特斯拉與全球電動車的關鍵零件生產地；還有眾多業者已加入MIH電動車聯盟，將是未來全球電動車革命中的重要製造商。

王惠美陣營表示，打造彰化成為AI機器人與電動車產業研發重鎮，早就已經是「現在進行式」。縣府正積極推動二林精密機械園區開發，早已納入AI產業基地發展規劃，並整合中科二林基地及周邊衛星工業區，形成上、中、下游的完整供應聚落，並呼籲中央早日啟動環評審查大會，共同打造中台灣「全球智慧機械之都」。

縣府表示，已促成「電動巴士國家隊」，成運汽車投資金額加碼至75億元，預定2023年底完工試產；二林中科勢必成為台灣未來電動車產業帶核心基地，田中高鐵特定區未來也將打造成國家花卉及智慧倉儲物流科技園區。

為了擺脫全國最低薪，除了積極招商提升就業，縣府也帶頭加薪，將雇員月薪從基本工資2萬5250元調至2萬7000元；縣內上百家企業也紛紛響應加入「彰化縣ESG薪好企業活動計畫」，公私合力，行政院勞動部7月底最新資料顯示，彰化縣已擺脫最低薪縣份。