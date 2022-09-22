NCC於2020年起配合行政院開放山林政策，推動山區、國家公園之行動寬頻基礎建設，遠傳電信22日表示，該公司於2015年即自主發起「加山計畫」，創業界先例，至今已投入長達七年時間，除了和八大林管處合作，合作對象更擴及台灣各地國家公園、縣市政府，積極將網路資源帶進全台偏鄉和山區角落，近三年在偏鄉地區，遠傳獨立建置的非共構基地台數量高達近900台。

遠傳強調，該公司進行山區網路優化工程常常跑第一，包含率先完成玉山國家公園、雪霸國家公園、壽山自然國家公園的網路優化、可通訊告示牌建設，更獲得玉管處致贈感謝函表揚，計畫規模、告示牌數量均為業界數一數二，堪稱偏鄉建設模範生。

山區訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與清楚的位置資訊是山區救援關鍵。遠傳自2015年起自主啟動「加山計劃」，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處、新北市觀旅局合作，動員破萬人次的工程人員前進全台偏遠山區，量測手機訊號狀況，致力優化台灣百岳及熱門登山步道的通訊品質，並搭配步道里程碑、路線解說牌等標示設立通訊告示牌。

截至今年8月底，共設立超過950面可通訊告示牌，讓山友在急難發生時，可以利用手機回報里程位置資訊，大幅提高山區救援品質，讓山友無後顧之憂地體驗山林之美，以實際行動守護山友安全。