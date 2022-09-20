根據緬甸媒體報導，軍方直升機16日對一座佛寺內的學校開火，有些學童當場被擊斃，其他人則是在軍隊進入村莊後遭到射殺。

遭直升機攻擊的學校。（美聯社）

根據緬甸媒體與當地居民今天說法，數架緬甸軍方直升機16日在中部實皆省（Sagaing）對一座佛寺內的一所學校開火，造成至少6名兒童死亡、17名兒童受傷。

遭軍政府攻擊的學校一角，現場血跡斑斑。（美聯社）

路透社報導，緬甸軍方表示，之所以開火是因為叛軍利用佛寺內建築作為據點來攻擊軍政府部隊。自從緬甸軍方去年初推翻民選政府後，暴力事件頻傳。緬甸全國各地接連出現反政府運動，部分由武裝團體發起，緬甸軍方則以致命武力反擊。

最新這起射殺學生事件發生在實皆省村莊列葉孔（Let Yet Kone），路透社無法獨立證實事件細節。根據緬甸的密希瑪新聞社（Mizzima News）和新聞網站伊洛瓦底（The Irrawaddy）報導，軍方直升機對一座佛寺內的學校開火，有些學童當場被擊斃，其他人則是在軍隊進入村莊後遭到射殺。

有2名因安全考量不願曝光身分的居民接受電話訪問時說，緬甸軍方其後將遇害者遺體運到11公里遠的一座小鎮掩埋。發布在社群媒體的影像顯示疑似破壞痕跡，包括一棟學校建築內有彈孔和血跡。

緬甸軍方則發布聲明指出，反叛組織「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army, KIA）及被軍政府稱作「恐怖分子」的「人民防衛部隊」（People's Defence Force）皆藏身在這座佛寺內，並利用所處村莊作為據點在區域運輸武器。

The Kachin Independence Army (KIA) and Myanmar military regime clashed in Kutkai Township, northern Shan State for about 30 minutes on Thursday morning, according to the KIA Information Department, which claimed junta troops have been attacking the KIA’s Brigade 6 in Kutkai. pic.twitter.com/CwS6QAAhKL — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) September 9, 2022

聲明表示，軍方利用直升機派遣的安全部隊，當時正在執行一場「突襲檢查」，卻遭到藏在民宅與佛寺內的克欽獨立軍與人民防衛部隊攻擊。聲明稱，軍方安全部隊於是展開反擊，部分村民在衝突中遇害，傷者被送往公立醫院治療。

軍政府在聲明中指控武裝團體利用村民作為肉盾，還說其後查獲一批武器，包括16枚土製炸彈。這起暴力事件發生後，支持民主的緬甸影子政府「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）指控軍政府鎖定學校攻擊，並要求釋放事發後被捕的20名師生。

根據非政府組織（NGO）「拯救兒童基金會」（Save the Children）統計，緬甸境內紀錄到對學校的暴力攻擊事件，從2020年的10件激增到2021年的190件。

拯救兒童基金會在本月發布的報告中指出，緬甸軍方和武裝團體在全國各地利用學校作為基地的情況皆在增加，影響教學並危及學童生命。