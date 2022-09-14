中國外交部發言人毛寧14日主持例行記者會。針對13日俄羅斯總統普丁任命俄羅斯外交部副部長莫爾古洛夫為新任駐華大使表示，「我們歡迎俄羅斯任命新任的駐華大使，相信莫爾古洛夫先生將為增進兩國人民的友誼和信任，促進兩國各領域合作發揮重要作用。」

毛寧稱，中方也感謝即將離任的傑尼索夫大使，他為推動中俄雙邊關係的發展做了積極貢獻，祝願他一切順利。

毛寧指出，中方願繼續同俄方一道落實好兩國元首達成的重要共識，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷邁上新台階。