中國外交部發言人毛寧14日主持例行記者會。就中歐班列提前開行突破萬列。毛寧表示，在全球供應鏈不暢，世界經濟增速疲軟的背景下，中歐班列提前開行過萬列，確實是一個令人鼓舞的好消息。

毛寧稱，到目前為止，中歐班列已經有了82條運行線路，通達歐洲24個國家、200個城市，成為暢通中歐貿易的加速閥。中歐班列的開行有力促進了沿線國家和地區的經濟社會發展，也為穩定全球的產業鏈、供應鏈，推動世界經濟疫後復蘇發揮了重要作用。

毛寧指出，中歐是重要的經貿合作夥伴，也都是構建開放型世界經濟的重要力量。盡管受到疫情等複雜因素的影響，中歐經貿合作仍然展現出了強勁的韌性和活力。2021年中歐雙邊貿易額超過了8200億美元，創造了歷史新高。今年上半年，根據歐盟統計局的最新資料，歐盟27個國家對華貿易額是4139億歐元，同比增長了28.3％。這些數字充分說明中歐經濟聯繫密切，合作潛力巨大。

毛寧強調，面對日益複雜的國際形勢，世界需要更多的建橋鋪路，而不是築牆。中歐攜手走向發展繁榮，促進國際合作和人類進步，應該是中歐關係的前進方向。