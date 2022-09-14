「遠雄PARK 16」主打輕豪宅。（柯宗緯攝）

「遠雄PARK 16」主打輕豪宅。（柯宗緯攝）

「遠雄PARK 16」主打輕豪宅。（柯宗緯翻攝）

「遠雄PARK 16」主打輕豪宅。（柯宗緯翻攝）

高雄農16特區為高雄豪宅指標區段，「遠雄PARK 16」位於農16中心樞紐，推出20至40坪，1～3房產品，堪稱「輕豪宅」，開價52至62萬，總銷34億元，目前已成交44戶，分析客群有不少單身、高薪族群及想為子女置產的父母。

遠雄房地產行銷協理楊士瑩指出，農16特區，坐擁上萬坪的凹子底森林公園，以及有高捷紅線、百貨購物商圈加持，與高雄首屈一指的明星學校龍華國小、明華國中等學區優勢，加上未來400億元的富邦人壽BOT案2026完工、23億元的聯上停35 BOT案及義享天地等，總投資金額達800億元。

楊士瑩提到，高雄近年發展分為南、北兩大核心，北高雄以農16、美術館和漢神巨蛋為軸心；南高雄則以亞洲新灣區為重心，這四大核心區域現況及未來發展願景，各有不同，但其中的農16特區最受矚目，是真正兼具商業機能、人口紅利、與未來建設的地段。

楊士瑩表示，農16特區為高雄的豪宅重鎮，產品都是中大坪數，已有將近12年，缺乏小坪數輕豪宅的產品推出。這次遠雄在即將通車的輕軌C23龍華國小站附近，取得422.15坪建地後，推出「PARK 16」，主打「輕豪宅」，推出20至40坪，1～3房產品。

楊士瑩指出，「PARK 16」每坪開價52萬元到62萬元，總銷34億元，目前潛銷期間實價登錄最高每坪成交55萬元，平均成交價約每坪48萬元，該案預計10月底公開，預計2026年下半年交屋。