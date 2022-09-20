平鎮農會以在地優質好米「台梗14號」，搭配各國特色風味，打造出既健康養生又方便食用的米漢堡。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市各農會近年來致力發展農特產品，農業局自去年起編列600萬元輔導各農會開發特色產品，目前已有11家農會申請，開發出楊梅仙草冰淇淋、觀音米花脆菓、平鎮米漢堡等產品，希望讓伴手禮走向品牌化、精緻化，以此刺激消費。

農業局坦言，市內各農會的特色產品不多，以近期的中秋節為例，許多農會會販售文旦，但文旦並不是桃園在地產品，而是中南部地區的產品，因此農業局自去年起每年編列600萬元執行「農產品加值行銷計畫」，輔導各農會利用在地素材開發特色農特產品。

農業局表示，截至目前已有11家農會申請，桃園農會開發出新纖美日有機系列產品，楊梅農會近期推出仙草冰淇淋，觀音農會有米花脆菓，平鎮農會開發出米漢堡，大園農會則推出冰心藷及黃金碰芋球等農特產加工品。

其中楊梅仙草冰淇淋共有2種口味，原味具有獨特仙草香氣，入口即化、冰涼消暑，另種口味更添加黑糖麻糬，除有獨特仙草香氣外，又多了點黑糖甜味和QQ的口感。平鎮米漢堡則以在地優質好米「台梗14號」再搭配各國特色風味，打造出既健康養生又方便食用的米漢堡。

農業局指出，農會來申請前必須要有自己初步構想，市府端則會派專業人士協助分析成本、討論可以往什麼方向研發，由於每個案子屬性不同因此補助經費也會有所不同，有些著重在包裝設計，有些著重在研發等，會視個案狀況給予協助，盼能使農特產品成為精品化、精緻化的伴手禮，讓產品有故事性、做出品牌，帶出地方特色性並提升銷售量。