全球股市經歷一日的天崩地裂後，台股15日隨美股回穩，但國際美元指數續在高位整理，且外資仍賣超並匯出，新台幣貶勢延續，確立31元新常態，終場收在31.13元兌1美元，續創逾三年新低，貶值4.2分，為連續三個交易日收挫，台北外匯經紀公司成交量8.37億美元。

外匯交易員表示，雖然美國8月通膨數據高於預期，引發美股大崩跌，隨後因生產者物價指數（PPI）年增率下滑，美債殖利率回落，刺激低接買盤進場，在科技股領攻下，四大指數由黑翻紅，帶動台股開低走高，盤中一度上漲近百點，尾盤趨於收斂，最後僅小漲11點至14,670點。新台幣則是逆勢續貶，上演股匯不同調，開盤即跌破31.1元，但貶勢較前一個交易日略趨緩和。

外匯交易員指出，外資仍賣超台股58億元並匯出，且國際美元指數仍在109之上貼近110的高位整理，新台幣欲振乏力，儘管出口商樂於在31元的好價位，順勢進場拋匯，及央行尾盤把關調節阻貶，仍未逆轉新台幣頹勢，預料短線偏弱格局不易翻轉，即31元新常態已確立。