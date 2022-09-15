陸軍今日表示，第八軍團副指揮官黃忠實少將因個人行止，引發外界訾議及討論，即起調任陸軍委員，靜待後續行政調查。同案因「1985」檢舉處置失當人員，亦將檢討疏責，核予適懲。依規定，黃忠實調任委員後，一年未派職，即須辦理提前退役。

陸軍對於單位未能善盡保護檢舉人個資，造成檢舉人困擾，深表歉意；後續將檢討策進，要求各督察部門恪遵「國防部及所屬機關處理人民陳情案件作業要點」，並加強人員作業紀律，確保當事人權益。

陸軍八軍團副指揮官黃忠實少將，前天受退伍袍襗之邀，搭公務車從高雄旗山到台南一間情色小吃部參加友人的慶生會，由於黃涉不當場所，且其私人活動，並非公務，卻叫部隊駕駛用公務車載他，舉止相當爭議。此外，有民眾拍照後向軍團檢舉後，檢舉人個資竟外洩，疑似遭不明人士威脅，陸軍坦承，八軍團接獲民眾檢舉後，處置程序欠妥，司令部將檢討策進，避免類案再生。

軍方官員指出，黃忠實到場後覺得場所性質不宜，因此僅在致意後就離去，不過，從旗山到台南路程很遠，且屬私人活動，黃竟叫駕駛兵穿軍服載他前往，違失明確。